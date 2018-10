Colau pide a Fomento que reconozca la competencia metropolitana sobre las VTC

Actualizado 27/07/2018 20:24:23 CET

Pide al sector del taxi que "no hagan acciones que perjudiquen a la ciudadanía"

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este viernes al Ministerio de Fomento que traslade al Consejo de Ministros una modificación en el reglamento que reconozca la competencia metropolitana sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), así como una interlocución formal por parte del Ministerio con el sector del taxi.

Tras acabar la reunión con los principales sindicatos del taxi, Colau ha explicado en declaraciones a los medios que también insta a la Generalitat a no proporcionar más licencias VTC, algo que la misma Conselleria de Transports ha confirmado --verbalmente con el sindicato-- que no hará hasta el 11 de septiembre, cuando esta prevista la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas y los principales ayuntamientos del Estado, dado también que agosto es un mes inhábil para estos trámites.

Asimismo, tras asegurar que el sector del taxi tiene el apoyo del Gobierno municipal, les ha pedido que "no hagan acciones que perjudiquen a la ciudadanía" porque, según cree, dañan su imagen y la problemática no se resolverá a corto plazo.

EL SECTOR DEL TAXI

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha mostrado su confianza hacia el Ayuntamiento, y ha reivindicado que es "una lucha de clases y es cuestión de voluntad política", por lo que ha advertido al Ministerio de Fomento de que, si no responde, en septiembre todo el sector del taxi a nivel estatal saldrá a la calle.

"Con un decreto Ley, el Ministerio puede cambiar esta situación", ha dicho, y ha avanzado que no puede confirmar que a partir de este viernes se suspenderá la huelga, porque no la han convocado, y se deberá decidir en la asamblea de este mismo viernes a las 20:30 en paseo de Gràcia con la Gran Via.

Álvarez ha asegurado que en septiembre volverán a movilizarse "y no solo en Barcelona", y ha criticado que lo que vive el sector del taxi no es exclusivo --ha citado a plataformas como de otros ámbitos--, y que la tecnología cree que no implica eliminar los derechos de los trabajadores.

"Es importante eliminar las VTC que impliquen superar la ratio de una por cada 30 taxis porque es la única forma de lograr un equilibrio y acabar con el conflicto" ha dicho el presidente de la Agrupación Taxi Companys, Luis López, que se ha disculpado por las molestias causadas, y ha añadido que están luchando por un servicio público.

López ha afirmado que no han agotado ni la vía judicial ni la política, ha asegurado que están trabajando en la redacción de recursos --de casación al Tribunal Supremo--, y que confía en que en septiembre se solucione el conflicto y que el Gobierno de Pedro Sánchez se implique.