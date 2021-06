Colau ve en los indultos la vía pragmática y celebra que PSC y ERC se hayan "movido de postura"

Dice que la vía unilateral nunca ha tenido apoyo mayoritario: "Se ha agotado"

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O son la vía más pragmática y democrática y ha celebrado que ERC "se haya movido de postura", algo que también asegura ha hecho el PSC.

"Me alegro como catalana, como mujer progresista que quiere diálogo. Ya defendimos los indultos para desjudicializar la política, para que se optara por el diálogo y se abandonara la unilateralidad", ha dicho la alcaldesa en una entrevista en la Cadena Ser la noche de este miércoles recogida por Europa Press.

Ha negado que el otorgamiento de los indultos tenga efecto movilizador "de la derecha y la extrema derecha, que han vivido de este marco de crispación, que les ha dado votos y de donde han sacado rédito electoral", y ve en las manifestaciones convocadas para el viernes una señal de debilidad.

Sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, ha defendido que debe servir para recuperar el sentido común y que se debe hacer desde el respeto entre ambas partes y sin vetar temas: "En Catalunya, votar, se tiene que votar. ¿Qué se va votar? Habrá que hablarlo".

Además, la alcaldesa ha asegurado que la vía unilateral no cuenta con el apoyo social mayoritario en Catalunya: "No la considera casi nadie, se ha agotado, no ha tenido consenso ni apoyo social de más de la mitad de la población ni en el momento álgido del independentismo".

GOVERN DE ARAGONÈS

Para ella, el Govern de coalición entre ERC y Junts es la repetición que una fórmula que no ha funcionado en el pasado, aunque afirma que ve en el jefe del Ejecutivo, Pere Aragonès, una voluntad de "diálogo y de hacer políticas concretas al servicio de la gente" que no veía en el anterior gobierno.

Preguntada por la reciente entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica fomentada por el Gobierno, ha avisado de que la ciudadanía "está muy cansada de luchar por cuestiones básicas para la vida" y ha insistido en impulsar un gran pacto social para garantizar el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación y los suministros eléctricos.

