Collboni aboga por un "fast track" de partidas no ejecutadas de fondos europeos para la vivienda

BRUSELAS 15 May. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abogado por un "fast track" de partidas no ejecutadas de fondos europeos para la vivienda, propuesta que forma parte del plan 'Mayors for Housing' entregado a la Comisión Europea (CE) este jueves.

En declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas junto al resto de alcaldes europeos con la vicepresidenta de la CE, Teresa Ribera y el comisario de Vivienda y Energía, Dan Jorgensen, ha augurado que será uno de los aspectos con el que desde el Ejecutivo europeo "se van a poner primero".

Ha celebrado que si este miércoles se dio un "paso de gigante" ante la aprobación del plan en el Comité Europeo de Regiones (CdR), este jueves se ha podido concretar el plan que se les reclamaba por parte de la CE para abordar la situación.

Collboni ha alertado que los "datos son espeluznantes", tanto por la escasez de vivienda como por el aumento de precios y la poca capacidad de reacción de las instituciones, si bien ha destacado la determinación de los alcaldes europeos para proponer soluciones.

"Podemos decir, sin exagerar, que la Comisión ya tiene una primera propuesta concreta del corto, el medio y el largo plazo de las acciones que habría que tomar", ha afirmado el alcalde, que con este acto finaliza su paso por Bruselas, que inició este miércoles.