Collboni afirma que la arquitectura debe ser una política pública que haga partícipe a la gente

Celebración de los 25 años del IAAC - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la arquitectura es una herramienta de transformación "al servicio de la gente" y que debe convertirse en una nueva política pública haga partícipe a la ciudadanía de su poder de cambio.

Lo ha dicho en la presentación del libro 'Arquitecturas avanzadas 2001-2051. Prototipos del futuro' por los 25 años del Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), en un acto celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

Collboni ha participado junto a la arquitecta jefa de Barcelona, Maria Buhigas; el cofundador del IAAC y editor del libro, Vicente Guallart; el director del Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Neil Gersenfeld, que ha participado por videollamada; el director del IAAC, Daniel Ibáñez; y el presidente del IAAC, Juan Velayos.

ANTICIPARSE AL FUTURO

El alcalde ha apuntado que la ciudad está en constante cambio y que exige anticipación, un hecho que, según él, el IAAC ha impulsado en sus 25 años de historia y que augura que seguirá haciendo los próximos 25.

"El IAAC ha funcionado como herramienta de atracción de talento y para arraigarlo a la ciudad. Ha pensado y repensado la arquitectura con proyectos pioneros y que ahora centran debates. Además fue una de las primeras instituciones en instalarse en el 22@ en el año 2003", ha añadido.

Por su parte, Buhigas ha emplazado a los expertos a "saltar del prototipaje a la escala de las soluciones", a saber mirar hacia atrás y no solo hacia adelante para aprender de lo que ya han hecho y a introducir el espíritu crítico con las nuevas tecnologías para evitar poner en riesgo las democracias.

GUALLART Y GERSHENFELD

Guallart se ha remontado al nacimiento de la entidad al explicar que se inspiraron en la innovación en la arquitectura y cómo querían prototipar el futuro, más que dibujarlo.

"Lo que tenemos que hacer es transformar la razón en acción, no pensar que tener razón es suficiente, sino utilizar todos los medios para transformar el mundo y a la vez seguir imaginando", ha añadido en referencia a los pasos a seguir hasta 2051.

Y Gershenfeld ha dialogado con Guallart también sobre los inicios del IAAC y ha remarcado la importancia que ha tenido estos años, a la vez que ha invitado a los presentes a reencontrarse dentro de 25 años más.

IBÁÑEZ Y VELAYOS

En su intervención, Ibáñez ha recordado que ha vivido la institución desde todas las posiciones, pasando de estudiante y profesor a ser el director, y resaltado el "talento extremo de las personas que forman parte de la casa", ya que considera que el IAAC es difícil de definir porque engloba muchas cosas.

Por último, Velayos ha concluido que el IAAC le provoca un sentimiento de admiración por la visión de innovación que ha tenido desde el principio y de orgullo como barcelonés "porque es una institución muy potente y que entre todos se debe conseguir que transcienda".