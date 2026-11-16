Collboni afirma que harán un seguimiento "muy exhaustivo" ante posibles nuevas acampadas en Barcelona

Collboni en rueda de prensa este lunes tras el desalojo de la acampada de plaza Catalunya.- EUROPA PRESS

Espera anunciar este martes si la plaza Catalunya tendrá luces de Navidad

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que harán un seguimiento "muy exhaustivo" ante posibles nuevas acampadas en la ciudad para que se enmarquen en el derecho legítimo de protesta y sean pacíficas.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes junto al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, tras la decisión del gobierno municipal de desalojar la acampada de la plaza Catalunya y al preguntársele por la posibilidad de que los desalojados vuelvan a esta plaza o acampen en algún otro lugar.

"Siempre que las protestas que se convoquen sean pacíficas, lo que tenemos que velar es que se desarrollen con normalidad", ha expresado Collboni.

También ha defendido el dispositivo policial que se ha desplegado este lunes de madrugada para recuperar el "uso normal" de la plaza.

Sobre los que comparan la actuación de su gobierno municipal con el la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida en el desalojo de la acampada en la capital, ha dicho que no dejarán de actuar aunque estén se esté en campaña electoral.

LUCES DE NAVIDAD

Al ser preguntado por la instalación de las luces de Navidad en la plaza Catalunya, el alcalde ha pedido "un poco más de tiempo" y ha señalado que espera poder anunciar el calendario definitivo este martes y confirmar si habrá luces y el festival navideño que se celebra en este lugar.

Asimismo, ha subrayado que en todo momento han ofrecido asistencia social y acompañamiento a todas las personas que se encontraban en la plaza y que las personas detenidas tenían orden de detención.

En paralelo, ha reconocido que la interlocución con los acampados "no ha sido sencilla" porque no estaba claro quienes eran los convocantes para mantener la protesta.

Finalmente, ha reiterado que los criterios que han seguido para el levantamiento de la acampada han sido recuperar el uso habitual del espacio para así garantizar la "convivencia, la seguridad y la salubridad".