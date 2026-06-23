Collboni afirma que las inversiones en Barcelona hasta 2035 superan las de los Juegos Olímpicos

El alcalde durante su discurso - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este martes que las inversiones previstas en transformación urbana en la ciudad superan, en euros constantes, las que se hicieron para los Juegos Olímpicos de 1992.

Collboni ha detallado en el Forbes Catalonia Economic Summit que se invertirá en vivienda protegida, en infraestructuras ferroviarias, en generación de suelo económico en áreas como Marina y La Sagrera, y en adaptación al cambio climático.

"De lo micro a lo macro, esta ciudad está en proceso de transformación, y lo hace porque tiene confianza en si misma y porque hemos conseguido sumar en inversores que apuestan por la ciudad como el Gobierno y la Generalitat", ha añadido.

Ha asegurado que esta transformación se hace para "garantizar que la gente se pueda quedar a vivir en su ciudad", algo que considera el gran reto de las ciudades europeas que tienen éxito.

El alcalde ha explicado que "paradójicamente" las ciudades que crecen hacen más difícil la vida de las familias trabajadoras, las clases medias urbanas y los jóvenes.

"El reto es que, sin renunciar a la prosperidad y el éxito económico, hagamos posible la vida en la ciudad", ha insistido.

DIVERSIFICACIÓN

Collboni ha destacado que hay un proceso de diversificación económica de la ciudad, al mismo tiempo que se limitan algunas actividades con consecuencias negativas, entre las que ha puesto como ejemplo la masificación turística y su impacto en el mercado de la vivienda.

Ha afirmado que todas las ciudades europeas con el mismo problema están aplicando recetas diferentes y que "el tiempo dirá quién ha acertado y quién no", pero se ha mostrado convencido de que Barcelona está acertando.

Por otra parte, ha celebrado que "la confianza ha vuelto a Barcelona", y que se demuestra en crecimiento económico, empleo, inversiones, proyección y reputación internacional.