Collboni, Álvarez y Proudhomme inauguran el Centro de Prensa del Tour en el Palau Sant Jordi

Álvarez, Collboni, Prudhomme y Escudé inauguran el Centro de Prensa Oficial del Grand Départ del Tour de Francia. - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez y el director general del Tour, Christian Proudhomme han inaugurado este miércoles la Oficina Permanente y el Centro de Prensa del Grand Départ del Tour de Francia 2026, en el Palau Sant Jordi.

Collboni ha explicado que se trata del "motor logístico e informativo" de la cita ciclista, para la que hay 2.000 periodistas acreditados, en un acto al que también ha asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé.

El Centro de Prensa centralizará toda la información de la carrera, los equipos y los corredores, además de coordinar la cobertura mediática internacional de las 3 primeras etapas que se celebran en Catalunya este sábado y domingo, e