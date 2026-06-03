Collboni anuncia 11 cámaras en el Front Marítim de la Barceloneta "antes de Sant Joan"

Collboni en rueda de prensa este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que la ciudad tendrá operativas "antes de Sant Joan" 11 cámaras de vigilancia en el Front Marítim de la Barceloneta, en el tramo desde la plaza del Mar hasta la calle Marina.

Collboni ha presentado en rueda de prensa el dispositivo de refuerzo de los servicios municipales para verano, con la primera teniente de alcalde, Laia Bonet; el tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y mandos de Guardia Urbana y Bombers de Barcelona.

Las cámaras tienen función preventiva y probatoria si se da el caso, y no enfocarán a las playas, sino que vigilan los accesos a ellas, ha destacado el alcalde.

Ha dicho que la ciudad tiene dos grandes eventos a principios de verano (en referencia a la visita del Papa y la salida del Tour de Francia), que el dispositivo veraniego debe estar preparado para ambos, y lo ha comparado con Sant Jordi por la cantidad de gente que se movilizará.

"Tendremos dos 'sant jordis'. Haremos recomendaciones de transporte público, que reforzaremos, sobre todo en el Mtro, y somos conscientes de que inevitablemente tendrá un impacto en la vida cotidiana de los barceloneses, pero son días puntuales en los que habrá más tensión en toda la ciudad", ha explicado.

LIMPIEZA Y PLAYAS

En cuanto a la limpieza, ha dicho que es el área con la novedad cuantitativa más significativa, ya que se reforzará con 138 equipos de trabajo y 295 personas más, lo que supone un incremento del 40% y el 26% respectivamente sobre 2025.

Los servicios de playa ya están en marcha con los horarios de temporada alta, que se mantendrán hasta el 13 de septiembre, seguido de la temporada media hasta el primer fin de semana de octubre, tal y como se acordó con los socorristas el verano pasado.

De esta forma, habrá 52 socorristas entre semana y 54 en fin de semana y festivos, y 22 torres de vigilancia de 10.30 a 19.30.

DISPOSITIVO

Collboni ha enmarcado el dispositivo especial de verano en el Pla Endreça municipal y ha subrayado que es el primer período que contará con la nueva Ordenanza de Civismo y con la nueva ley de multirreincidencia.

"Los servicios municipales garantizarán la excelencia en el espacio público y además los marcos regulatorios nos tienen que ayudar a mantener el orden en la ciudad", ha dicho.

Respecto a la Guardia Urbana, ha explicado que se repiten los 200 efectivos diarios anunciados el año pasado y ha cifrado en 80 los agentes que patrullarán las playas, a la vez que el cuerpo incorpora 20 motos para "reforzar la movilidad y la capacidad de intervención de los agentes".

Además, la sección de playas ha adquirido un nuevo espacio operativo en el Espigó de Bogatell para disponer de un equipamiento "más moderno, funcional y adaptado a las necesidades del servicio".

Albert Batlle ha dicho que para la verbena de Sant Joan el dispositivo de seguridad "prestará atención" a las armas blancas, así como el resto de pequeños delitos, como robos o venta ambulante.