Collboni anuncia una comparecencia de los Mossos este viernes por el tiroteo mortal en Barcelona

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto institucional por el Día de Europa, en el Disseny Hub Barcelona, a 9 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avanzado que los Mossos d'Esquadra prevén convocar una comparecencia pública durante este viernes por la mañana para ofrecer detalles sobre la investigación del tiroteo que se produjo este jueves por la noche en el parque de La Pegaso, en el barrio de la Sagrera, en el que murió un adolescente de 15 años.

En una entrevista a 'Rac1' recogida por Europa Press, Collboni ha asegurado que a primera hora de este viernes, tras conocerse los hechos, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, se ha puesto en contacto con la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido el caso, que está bajo el secreto de las actuaciones, y que puede tratarse de un enfrentamiento entre bandas juveniles.