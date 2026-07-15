Collboni anuncia dos simulacros en 2027 para preparar la ciudad ante 50 grados de temperatura

Collboni preside el acto 'Barcelona a 50ºC' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que la ciudad realizará dos simulacros en 2027 para comprobar su respuesta en caso de alcanzar los 50 grados de temperatura en un futuro.

Lo ha explicado durante el acto 'Barcelona a 50ºC' celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento, en el que han participado una treintena de entidades, instituciones y representantes de servicios e infraestructuras urbanas para comenzar a preparar la ciudad frente a escenarios climáticos "cada vez más extremos" las próximas décadas.

Collboni ha concretado que en febrero se realizará el primer simulacro y que será de "despacho, centrado en la toma de decisiones y la coordinación entre servicios municipales y actores de ciudad para comprobar los casos complejos que pueda ocasionar llegar a estas situaciones".

Mientras que el segundo simulacro será en septiembre y se hará sobre el terreno para recrear los efectos de un episodio extremo de calor para "observar y evaluar la respuesta real de los servicios implicados y ensayar todos los protocolos".

Ha subrayado que se trata de una estrategia enmarcada en el Pla Clima y que, como ciudad, todos los actores tienen la "obligación de repensar las reglas para estos veranos que vendrán de calor intensa", a la vez que ha recalcado la obligación de dejar un legado y preparar a los que vengan más adelante en sus posiciones.

ACCIONES

La primera reunión celebrada este miércoles es el punto de partida de un proceso de trabajo conjunto en el que todos los actores realizarán talleres a partir del mes de octubre para seguir "identificando riesgos e interdependencias, entender mejor las necesidades de los diferentes sectores y colectivos y construir una mirada compartida sobre cómo reforzar la preparación de Barcelona" en estas situaciones.

Collboni ha añadido que desde el gobierno municipal han ido desplegando diferentes medidas como crear más refugios climáticos, espacios con sombra, juegos de agua, la climatización de escuelas y equipamientos y renovando la flota de autobuses por vehículos eléctricos de 0 emisiones.