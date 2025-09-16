Collboni apoya a Sánchez y también reclama excluir a Israel de cualquier competición deportiva

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (i), y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (d), durante la 36 edición de los Premios Pymes - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Prieto llama a cooperar para "ganar una batalla ahora mismo difícil de vencer" por la democracia

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la demanda que hizo este lunes para que Israel sea "excluido" de cualquier competición deportiva internacional mientras dure la guerra de Gaza, como se hizo con Rusia al iniciar su invasión a Ucrania.

Lo ha dicho este martes en la inauguración de la jornada BCN Desperta 2025, organizada por 'Crónica Global', 'Metrópoli Abierta' y 'El Español', donde ha reivindicado que en Palestina se está cometiendo un "genocidio que se está retransmitiendo en directo".

Collboni ha insistido que Barcelona, como ciudad global, tiene que hacer compatible la defensa de la democracia y los Derechos Humanos con el desarrollo económico, poniendo el "buen nombre de la ciudad" al servicio de estos valores y actuando cuando se vulneren.

PRIETO

También durante la inauguración de las jornadas, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha hecho un llamamiento a la cooperación de las instituciones y la sociedad civil para "ser capaces de ganar una batalla ahora mismo difícil de vencer" en defensa de la democracia.

"Nos falta mucho, mucha organización y, sobre todo, tenemos que ser conscientes de que no debemos jugar con algo que pensábamos tan fuerte y tan arraigado, pero que al final es siempre frágil, como la democracia", ha sostenido.

En este sentido, Prieto ha alertado de que los desafíos a los que se enfrenta Europa en el contexto internacional son tanto económicos como sociales, desde la guerra arancelaria al auge de la extrema derecha, los cuales ha defendido afrontar desde una información "veraz y rigurosa" por parte de los medios de comunicación.