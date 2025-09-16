Collboni reivindica el "compromiso" de Barcelona con la investigación sobre el Alzheimer

Presentación de la 'Estrategia por el Alzheimer y otras demencias 2025-2030' en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado el "compromiso" de la ciudad en la investigación y la producción científica sobre el Alzheimer para mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad.

"El Ayuntamiento no tiene ninguna competencia, pero sí un compromiso que sale de la propia ciudad, del tejido asociativo, los hospitales y los centros de investigación", ha sostenido este martes durante la presentación de la 'Estrategia por el Alzheimer y otras demencias 2025-2030'.

Ha señalado que la capital catalana es la "segunda ciudad de Europa en producción científica" sobre esta enfermedad y ha destacado su voluntad para que también sea líder en el acompañamiento social y comunitario de las personas que lo sufren y sus familias.

Por su parte, la concejal de Salud, Marta Villanueva, ha destacado la estrategia, la primera de este tipo que de despliega en Barcelona, como una "herramienta integral y transversal" que refleja la voluntad de la ciudad y su tejido social para procurar el máximo bienestar y la dignidad de las personas.

La estrategia se estructura a partir de las siguientes líneas estratégicas: sensibilizar, prevenir, orientar, acompañar e investigación, y cuenta con un presupuesto de 6 millones para varias acciones, entre ellas la puesta en marxa del HUB Alzheimer Barcelona.