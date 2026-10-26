Collboni asegura que los actos vandálicos del sábado "no quedarán impunes"

19 Gala Foment del Treball - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que los actos vandálicos del pasado sábado en Barcelona "no quedarán impunes" y que son inadmisibles.

Lo ha dicho este lunes durante la ceremonia de entrega que se ha realizado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y que ha contado con la participación del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull; los consellers Alícia Romero y Miquel Sàmper, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Collboni ha afirmado que se perseguirá a los autores y que deberán asumir las consecuencias de sus actos: "Ellos o sus progenitores en el caso de los que son menores".

"Nada puede justificar la violencia, los saqueos, la destrucción del espacio público ni las agresiones a servidores públicos", ha añadido el alcalde.

Collboni ha subrayado que "la seguridad es imprescindible para ejercer" las libertades y que sin ley no puede haber convivencia.

Ha destacado la capacidad de reacción y recuperación de los establecimientos afectados y ha recordado que el Ayuntamiento ha activado un fondo extraordinario de ayudas de medio millón de euros.

CONFIANZA

Collboni ha explicado que la confianza es la infraestructura más importante para tener crecimiento económico, ya que las empresas la necesitan para avanzar, junto a la estabilidad, las reglas claras e instituciones que sean capaces de acompañar.

"Crear estas condiciones es nueva responsabilidad", ha dicho, y ha añadido que Barcelona las debe tener para impulsar las transformaciones y proyectos que ha dicho que debe hacer la ciudad en la próxima década.

Ha dicho que son "proyectos que deben generar prosperidad y abrir más oportunidades para todos", y ha subrayado que esta prosperidad debe traducirse en mejores sueldos y más movilidad social.