Collboni celebra los 25 años del programa "pionero" 'Escoles + Sostenibles' de Barcelona

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado este lunes los 25 años del programa municipal 'Escoles + Sostenibles', que promueve la educación ambiental y la cultura de la sostenibilidad en los centros educativos de la ciudad, y que ha calificado de "pionero".

Lo ha dicho en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento por el inicio de curso, en el que también ha participado la fundadora del programa, Teresa Franquesa, así como docentes, antiguos alumnos y unos 250 estudiantes de entre 5 y 16 años.

Collboni ha afirmado que este programa "ha extendido la cultura de la sostenibilidad a las escuelas y ha tejido una red con las entidades de los barrios".

También ha recordado que "hace 25 años no era habitual hablar de sostenibilidad en las aulas" y ha reconocido la visión de quienes entonces apostaron por este proyecto.

Collboni ha agradecido a los niños su esfuerzo cotidiano, "con pequeños gestos que ayudan a preservar el planeta y hacen una ciudad más habitable", y ha señalado que la red educativa está contribuyendo a que Barcelona sea un referente en la lucha contra el cambio climático.

EL PROGRAMA

El programa, impulsado por el Ayuntamiento desde el año 2000, cuenta hoy con unos 440 centros adheridos que desarrollan proyectos sobre acción climática, alimentación sostenible, biodiversidad o ahorro energético.

En el curso 2025-2026, 45 centros se han sumado al Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible y otros 41 inician o renuevan su proyecto trienal dentro del programa.

FRANQUESA

En su intervención, Franquesa ha remarcado que la idea con la que nación la iniciativa es que en las escuelas e institutos es un lugar en el que "es posible imaginar un mundo mejor y comenzar a hacerlo realidad".

"El programa nació cuando cambiábamos de siglo y Barcelona se preparaba para ser mejor y más sostenible y vimos claro que las escuelas no podían quedarse al margen de un proceso que implicaba a toda la ciudad", ha sostenido.

ANTIGUOS DOCENTES Y ALUMNOS

Montserrat y Maria Antònia, dos antiguas profesoras que formaron parte del programa desde sus inicios, han repasado los cambios que ha vivido y han coincidido en el impacto positivo que ha tenido el proyecto en las familias de los centros.

También ha participado la exalumna Adriana Cervera, que ha recordado su experiencia como "muy bonita" y que le permitió descubrir que lo que hacía su colegio también sucedía en muchos otros.

Finalmente, Quim Fernández, otro antiguo alumno, ha agradecido haber formado parte porque pudo aprender de una forma "diferente y más práctica" y que la marcó para estudiar ciencias medioambientales cuando creció.