Collboni celebra la llegada de Colau y Coronas y espera que la tregua en Gaza sea "una realidad"

Les agradece que hayan demostrado "de forma pacífica y con resistencia" el bloqueo

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la llegada a la ciudad de la excalcaldesa, Ada Colau (BComú), y el concejal de ERC en el Ayuntamiento Jordi Coronas, deportados por Israel, y ha dicho que espera que este primer anuncio de tregua en Gaza sea "una realidad".

Lo ha dicho este lunes en una jornada sobre vivienda organizada por 'elDiario.es', después de que Colau y Coronas hayan llegado este domingo por la noche al Aeropuerto de Barcelona y hayan afirmado que han recibido "maltrato" por parte del ejército israelí.

A la jornada también han asistido la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, así como la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, y el portavoz del partido, David Cid.

Así, Collboni ha dicho que desde el consistorio están "especialmente contentos" por la llegada de Colau y Coronas, de los que ha loado su participación en la Global Sumud Flotilla (GSF).

"Gracias a ellos también por demostrar de una forma pacífica y con resistencia la denuncia del bloqueo", ha defendido Collboni, que ha asegurado que aún no se permite la entrada de alimentos y medicamentos a Palestina.

Asimismo, ha agradecido la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la GSF y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

ACABAR CON EL "SUFRIMIENTO"

Ante esta situación, ha dicho que espera el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabe en el banco de los acusados del Tribunal Penal Internacional, al tiempo que ha pedido que el anuncio de tregua sea una realidad para acabar con "sufrimiento" de la comunidad palestina.

El alcalde ha recordado las políticas de apoyo del consistorio a Palestina, y lo ha ejemplificado con la creación del distrito 11.