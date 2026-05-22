Collboni celebra que el Presupuesto del Govern "desbloquea" 600 millones para Barcelona

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Posteriormente al pleno ordinario se realizará un pleno extraordinario sobre guarderías municipal - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el Govern con ERC y los Comuns para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ya que "desbloquea" 600 millones de euros para la ciudad y garantiza inversiones acordadas entre ambas administraciones.

En rueda de prensa este viernes, el alcalde ha destacado que el acuerdo "reafirma la prioridad" del gobierno municipal con garantizar el derecho a quedarse de los barceloneses, al asegurar inversiones en vivienda, educación, salud y transporte público, incluidos los compromisos plurianuales.

Asimismo, ha afirmado que "se rompe una tendencia iniciada hace 15 años de desinversión del Govern en Barcelona", devolviendo a los vecinos de la ciudad su título de ciudadanos de primera como el resto de catalanes, devolviéndoles las inversiones de carácter social que necesitan, según él.

Por otro lado, ha destacado que el acuerdo va "en coherencia con aquello que el ayuntamiento ha ido acordando con la Generalitat" en las diferentes comisiones bilaterales, la última de ellas celebrada hace una semanas y centrada en la regeneración urbana del Besòs.

Finalmente, ha puesto en valor que los nuevos Presupuestos se consigan gracias a un "acuerdo progresista" centrado en priorizar la inversión en los diferentes servicios públicos, así como su capacidad de normalización institucional.