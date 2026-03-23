Collboni celebra la victoria socialista de Grégoire en París: "París seguirá siendo progresista!"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la victoria del socialista Emmanuel Grégoire en París en la segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia: "París seguirá siendo progresista! Qué gran victoria! Y qué victoria en Marsella y en las grandes ciudades francesas".

"Una vez más, las ciudades demuestran que son los baluartes de la democracia ante el autoritarismo", ha dicho el primer edil de Barcelona en una publicación en redes sociales este lunes.

Collboni ha señalado que cuenta con Grégoire "para seguir trabajando en Europa con Mayors for Housing por el derecho a quedarse en nuestras ciudades".