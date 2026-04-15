Collboni y Dalmau asisten al homenaje a Adolfo Domínguez en la 080 en el 50 aniversario de la firma

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el diseñador Adolfo Domínguez durante el acto de homenaje en la 080 - 080 / GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

080 Barcelona Fashion rindieron homenaje este martes al diseñador Adolfo Domínguez con motivo del 50 aniversario de su firma en el marco del desfile del diseñador el pasado martes y que contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

"Considerado uno de los creadores más influyentes del diseño contemporáneo, Adolfo Domínguez fundó su marca en 1976, impulsando una propuesta que ha dejado una profunda huella en el panorama internacional", informa la organización de la 080 en un comunicado.

Su estilo, basado en el minimalismo, la calidad de los materiales y una estética atemporal, "se ha convertido en un referente dentro del sector" añaden.

Domínguez acuñó la icónica expresión 'La arruga es bella', lo que marcó un punto de inflexión en la manera de entender la moda, "reivindicando la naturalidad y la sencillez e inspirando a varias generaciones de diseñadores".

RELACIÓN CON BARCELONA

Bajo su dirección creativa, la firma evolucionó de un negocio familiar a una marca global, muy vinculada a fabricantes textiles catalanes y a la ciudad de Barcelona, donde abrió su primera tienda insignia en el paseo de Gràcia y, posteriormente, una segunda en el Born.

"Apostaste por Barcelona y todos conocemos hoy la 'flagstore' de Passeig de Gràcia, mítica ya en la historia de la moda en nuestra ciudad", resaltó Collboni durante el homenaje, mientras que Dalmau valoró la conexión entre industria y artesanía en el trabajo del diseñador gallego.