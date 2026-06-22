Collboni defiende la candidatura del WorldPride 2030 y reivindica la "reputación" de Barcelona

Collboni habla durante el acto. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este lunes que la candidatura de Barcelona para acoger el WorldPride 2030 es una oportunidad para "reivindicar la reputación" de la ciudad en defensa de los derechos, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Lo ha dicho durante el acto de presentación oficial de la candidatura, celebrado este lunes, en el que la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha apostado por "empoderar a los que quieren, proteger los derechos conquistados y continuar ampliándolos".

"Barcelona y Catalunya están totalmente preparadas para acoger el WorldPride 2030 y para continuar siendo un espacio de libertad, de respeto y de dignidad para todo el mundo", ha añadido.

La candidatura reivindica el papel de Barcelona como ciudad "pionera" en la defensa de los derechos LGTBI+ y como referente internacional en la lucha por los derechos humanos, en un contexto de aumento de los discursos de odio.

PENSAR, RESPONDER, CAMBIAR

Bajo el lema 'Let's Think, Let's Answer, Let's Change', buscará crear un espacio para repensar el futuro como comunidad, y en este marco Barcelona se ofrece "como plataforma de análisis y pensamiento alrededor de los derechos humanos.

El eje 'Let's Think' quiere ofrecer un espacio "seguro, abierto y facilitador" para que el WorldPride pueda reflexionar, definir y liderar el cambio social, mientas el 'Let's Answer' hace referencia a la búsqueda de respuestas colectivas frente a los discursos de odio.

Asimismo, se impulsará un plan de acciones, en el marco del 'Let's Change', hacia una transformación "real y efectiva" hacia una sociedad más democrática que respete los derechos humanos.

WORLDPRIDE

El WorldPride, evento autorizado por InterPride que promueve la visibilidad y la concienciación sobre el colectivo LGTBI+, se celebra cada 2 años en una ciudad distinta e incluye desfiles, marchas, festivales y otras actividades.

La selección de la ciudad que acogerá el WorldPride 2030 se decidirá entre octubre y noviembre en Phuket (Tailanda), y Barcelona competirá contra Bangkok, capital de dicho país.