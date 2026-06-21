Collboni defiende gestionar la "contradicción" de que el éxito de la ciudad vaya contra los vecinos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la celebración de la sesión inaugural de la "III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo 'Un mar de compromisos'" - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido gestionar la "contradicción" que, según él, existe en las grandes ciudades internacionales en el que su éxito va en contra de los residentes y los expulsa.

"Queremos ser una ciudad que se proyecta al mundo, que en Barcelona pasen cosas, pero esto ha de ser compatible con la vida de la ciudad. Este es el reto", ha sostenido en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo recogida por Europa Press.

Al preguntársele por las celebraciones que habrá acogido la ciudad este año, como la visita del Papa León XIV o el Grand Départ del Tour de Francia, ha señalado que "Barcelona no necesita promoción, lo que necesita es recuperar su reputación" después de unos años muy complicados.

VIVIENDA

Respecto a las medidas que su gobierno ha tomado en el ámbito de la vivienda, ha afirmado que "una sola decisión no resolverá el problema", ha apostado por incentivar la inversión privada y ha rechazado aumentar la altura de los edificios para no incrementar la densidad de población.

Sobre la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones que se hagan en la ciudad, ha lamentado que "incomprensiblemente" acabasen sin un acuerdo para modificarlo a pesar de tenerlo hecho con Junts.

Asimismo, ha anunciado que llevará la propuesta de modificar esa norma en su programa electoral para las elecciones municipales de 2027: "Es una propuesta acordada con los promotores privados y sociales y que tiene un razonable consenso político en el Ayuntamiento", ha sostenido.

SEGURIDAD

Al preguntársele por la seguridad en la ciudad, ha admitido que existe un problema con el tráfico de drogas y con "unas leyes que no penalizan lo suficiente la tenencia de armas", por lo que pedirá formalmente que se incrementen las penas.

También ha señalado que volverán a llevar al pleno del Ayuntamiento la aprobación de las pistolas táser para la Guardia Urbana para "afrontar el problema de la tenencia de armas y de las organizaciones criminales que están detrás de todo ello".

SAGRADA FAMILIA

Respecto a la escalinata de la Sagrada Familia en la fachada de la Glòria, que da a la calle Mallorca, ha defendido que "tiene que hacerse" pero dando soluciones a los vecinos afectados por los derrumbamientos que propiciaría.

"Por encima de todo, está el derecho a la vivienda y que esas personas tengan el trato más justo. Todo esto se está trabajando con discreción y quiero ser muy prudente a la hora de marcar calendarios y generar expectativas", ha explicado Collboni.