Collboni destinará 850.000 euros a apoyar las librerías de Barcelona hasta final de mandato

Del Arco y Collboni en la librería Documenta este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado una partida de 850.000 euros hasta final de mandato, con la intención de que se prorrogue en el siguiente de forma anual, para apoyar a las librerías de la ciudad y mantener su papel como piezas "clave" del mapa cultural, en lo que ha augurado que será una medida de la que se beneficiarán los comercios más pequeños del sector.

Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes en la librería Documenta con el presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, y junto al concejal de Cultura, Xavier Marcé.

Collboni ha afirmado que las librerías "no son solo un establecimiento comercial, sino que son agentes culturales esenciales en la promoción de la lectura y en la vida cultural del barrio".

La estrategia contempla la posibilidad de ubicar nuevas librerías en locales municipales cercanos a bibliotecas para potenciar un ecosistema cultural, y que también tiene el objetivo de que estos pequeños negocios sean viables económicamente.

"La recomendación final que puedo hacer como alcalde es que compréis en las librerías y no compréis en Amazon. Comprando en una librería estáis haciendo mucho más que comprar un libro; estáis defendiendo un modelo de ciudad, una forma de relacionarnos y una forma de defender el derecho a quedarnos en nuestro barrio", ha dicho.

4 EJES

El plan se articula en 4 ejes: la capacitación profesional, la presencia digital, la conexión comunitaria y el refuerzo de las ayudas y subvenciones económicas.

El primero prevé 4 becas para cursar el diploma de especialización impartido por la Escola de Llibreries de la UB y cursos específicos ajustados a las necesidades del sector.

El segundo contará con 80.000 euros para digitalizar los negocios y crear un mapa literario de Barcelona en una sola web; el tercero es el relacionado con la ubicación de nuevos comercios en locales municipales, además de hacer "por primera vez" un encuentro entre dinamizadores de clubes de lectura.

Sobre subvenciones, ha asegurado que habrá una convocatoria específica para librerías independiente de la general, además de destinar 130.000 euros para comprar libros infantiles directamente al sector local para librerías escolares.

También ha destacado que el plan cuenta con el apoyo del Gremi, que tiene 134 agremiados, además del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, y que se ha hecho en colaboración con el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

GREMIO COOPERATIVO Y NO COMPETITIVO

Del Arco ha celebrado la medida del Ayuntamiento, "primer plan integral en esencia de apoyo a las librerías", y que marca un antes y un después en la relación de la ciudad con el sector.

"Qué bonito es tener un alcalde que quiere a las librerías, que las visita y que las disfruta. No es un gesto menor; es una declaración pública y lanza el mensaje de que Barcelona quiere librerías porque no es solo comercio, es estructura fundamental de la ciudad", ha dicho.

Espera que el plan sea un precedente para que otros ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y otras administraciones se fijen en él y lo trasladen a sus territorios.

Ha concluido destacando que son un gremio cooperativo y no competitivo: "No competimos ni en precio ni en quedarnos a un cliente porque sí", y ha pedido que la gente compre en los locales de proximidad, porque el precio es el mismo que en las grandes plataformas al estar regulado por ley.