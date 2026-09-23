Collboni dice que Barcelona triplicará los pisos en rehabilitación desde 2027, hasta 3.000 anuales

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este miércoles que el objetivo del consistorio es triplicar el número de pisos en rehabilitación a partir de 2027, pasando de los 1.000 anuales de media a los 3.000 y que prevé abrir el primer supermercado público en la Marina en el segundo semestre de 2027.

"Otro frente muy importante es la rehabilitación, que queremos poner a la misma altura que la construcción. Debemos recuperar edificios en los barrios más vulnerables", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, en donde ha apuntado que el aumento de rehabilitaciones supone una aportación extraordinaria al presupuesto de cerca 35 millones de euros al año.

Preguntado por si los 3.000 pisos anuales rehabilitados los financiaría el municipio, ha expresado que "aspiramos a compartir al máximo la financiación" y lo ha ejemplificado en el plan de regeneración urbana del Besòs, que incluye rehabilitar 4.000 pisos en 10 años, con más de 400 millones de inversión compartida con la Generalitat.

Se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de densificar las ciudades catalanas como solución para abordar la crisis de la vivienda: "Estamos en más de 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el triple que Madrid, por lo que el debate tiene que acotarse en nuestro caso a sitios concretos", ha dicho Collboni.

PISOS TURÍSTICOS

Sobre el nuevo reglamento de Bruselas que facilita restringir pisos turísticos y segundas residencias en grandes ciudades, ha afirmado que tiene "conceptos que son genuinamente españoles, catalanes y de Barcelona, de nuestras legislaciones" y ha destacado la regulación como medida para frenar la subida de precios de alquiler.

"Hoy en Barcelona un alquiler costaría de media 230 euros más cada mes. Habían subido un 70% en una década y en dos años hemos parado la escalada. El resto de ciudades europeas han visto que esto funciona y muchas de ellas han vivido subidas de precios como la nuestra o incluso superiores. Ya es un problema europeo", ha dicho.

OFERTA DE ALQUILER ASEQUIBLE

El primer edil ha sostenido que ya se está aumentando la oferta de alquiler asequible, "que es la que sí permite a gente quedarse a vivir en la ciudad" y ha subrayado que a partir de 2027 aumentarán aún más los pisos protegidos gracias a cooperativas, tercer sector y sindicatos.

"Dentro de 2-3 años habrá otras 10.000 viviendas más en el mercado por la no renovación de licencias a los apartamentos turísticos. Y hemos activado suelo edificable para 10.000 viviendas", ha dicho.

Sobre las migraciones que tienen lugar en la capital catalana, ha asegurado que estas forman parte de la historia de la ciudad desde que existe y que "lo más importante ahora" es generar oferta asequible para arraigar la vida a la ciudad y los barrios.

SUPERMERCADOS PÚBLICOS

Ha defendido el proyecto de supermercados públicos, anunciado durante su visita a la cumbre de ciudades Urban20 el pasado fin de semana: "Hacer más asequible la vida en las ciudades también pasa por garantizar una oferta alimentaria de calidad y a precios accesibles en zonas en transformación o con escasez de comercio alimentario tradicional".

Ha explicado que la previsión es abrir "la primera prueba piloto" en la Marina en el segundo semestre de 2027, que será gestionada por una entidad del tercer sector y combinará producto fresco a precios asequibles con formación profesional e inserción laboral en oficios del comercio.

TENENCIA DE ARMAS

En cuanto a las penas por tenencia de armas, Collboni ha expresado que las actuales penas en España "es evidente que no son suficientemente disuasorias" y que, como mínimo, estas tienen que homologarse a las de otros países europeos, para que no parezca más barata la tenencia de armas en España.

"No existe el riesgo cero ni el delito cero, ni en Barcelona ni en ningún sitio, pero sí le puedo decir a la ciudadanía que vamos en la buena dirección y que hemos tomado decisiones inéditas", ha dicho.

Lo ha ejemplificado en el nuevo convenio de cooperación con Interior por el que se implementan 500 cámaras de videovigilancia en Barcelona o la unidad de policía para investigar el tráfico de drogas que lidera la fiscal jefe de Barcelona.

Sobre la seguridad durante las fiestas de la Mercè, ha sostenido que desde hace tres años que se han "intensificado" los controles de armas blancas y opina que, en general, está funcionando muy bien toda la política de detección y prevención de armas blancas.