Collboni, sobre la elección de Barcelona como capital del comercio local: "Es un gran reconocimiento"

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado este miércoles la elección de Barcelona como Capital Europea del Comercio de Proximidad para este 2026: "Es un gran reconocimiento a todo el comercio de la ciudad de Barcelona".

En un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, Collboni ha dado la enhorabuena a quienes lo han hecho posible durante "meses y años", en los que han depositado su confianza en las posibilidades de Barcelona como ciudad.

En este sentido, el alcalde ha destacado el papel del comercio local para "estructurar los barrios, dar vida a las calles y plazas de nuestra ciudad" y le ha dado las gracias por ser tan importante para defender el modelo de ciudad que queremos, en sus palabras.

"Somos una gran ciudad europea", ha destacado Collboni, que ha dicho que Barcelona tiene un modelo propio de comercio que quiere exportar al resto de Europa y del mundo.

La capital catalana, que competía con Zaragoza y Utrecht (Países Bajos), se ha consolidado como un referente europeo en el apoyo al pequeño comercio y en la promoción de un modelo comercial arraigado al territorio tras la elección del jurado de los European Capitals of Small Retail Awards en una ceremonia en Bruselas (Bélgica).