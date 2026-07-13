Collboni encabeza un minuto de silencio del Ayuntamiento de Barcelona por el incendio en Almería

Minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Barcelona por el fuego de Los Gallardos - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encabezado este lunes un minuto de silencio ante el Ayuntamiento por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado 13 muertos.

El consistorio ha trasladado su "solidaridad" a los allegados de los fallecidos o desaparecidos.

Al homenaje han asistido los tenientes de alcalde Albert Batlle y Raquel Gil y miembros de todos los partidos del pleno municipal.