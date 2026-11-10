Collboni entrega 25 Medallas de Honor a personas y entidades por su "compromiso" con Barcelona

Collboni preside la entrega de las Medallas - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidido este martes la entrega de las Medallas de Honor de Barcelona 2026, concedidas a 25 personas y entidades a las que ha reconocido su "compromiso cívico" para una ciudad libre, democrática y diversa.
"Todos y todas, sumados y sumadas, formáis la identidad de la ciudad, formáis nuestra personalidad colectiva, representáis nuestros valores y este es un acto que lo reconoce", ha dicho en la apertura del acto, informa el Ayuntamiento en un comunicado.
Las medallas propuestas por los grupos municipales y el Consell de Ciutat han sido entregadas al empresario, joyero y mecenas Joan Oliveras Bagués (actual presidente del MNAC y expresidente de Amics de la Rambla); al político e histórico activista de la comunidad gitana Juan de Dios Ramírez-Heredia, al educador y activista por la integración Isidro Gutiérrez de Tena, a la actriz Imma Colomer y a la artista Mari Chordà.
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Se han entregado 20 medallas propuestas por los consejos de distrito, 2 en cada caso, que han sido entregadas a Josep Lluís Esteras y la Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta (ACIB), de Ciutat Vella, y a Trini Capdevila y la Colla de Diables Infantils Trapelles de Sant Antoni, del Eixample.
También las han recibido Luisa Montero y el Orfeó Atlàntida, de Sants-Montjuïc; Jordi Lobo y la Associació de Veïns de Sant Ramon, de Les Corts; Lluís Amat y la Fundació Teas, de Sarrià-Sant Gervasi, y Conxita Casanovas y el Independent de Gràcia, de Gràcia.
Finalmente, se ha distinguido a Robert Manrique y a Montserrat Pujolar, de Horta-Guinardó; a la Associació Comerciants Roquetes y la Vocalia de Dones del Centre Cultural García Lorca, de Nou Barris; a Joan Pallarès y la Fundació OSAS, de Sant Andreu, y a Carles Meilan y el Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa, de Sant Martí.