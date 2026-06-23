Collboni espera aprobar las táser para la Urbana en julio y apela a la responsabilidad de ERC

Archivo - Collboni en noviembre en la presentación de los nuevos vehículos de la Guardia Urbana - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confiado en que su gobierno alcance los acuerdos necesarios para aprobar las pistolas táser en la Guàrdia Urbana en el pleno municipal de julio, y ha apelado a la responsabilidad de ERC para reconsiderar su postura sobre estos dispositivos eléctricos.

Ha mostrado su sorpresa por que los republicanos "levanten la voz" para que la Urbana tenga más instrumentos para combatir la multirreincidencia pero que no apoyen esta iniciativa, ha declarado este martes a los medios.

Collboni ha lamentado que Barcelona siga sin aprobar estos dispositivos: "No entiendo por qué la Guàrdia Urbana no puede tenerlos", y ha añadido que casi 80 policías locales de Catalunya disponen de táser, así como los Mossos d'Esquadra.

Ha insistido en que ERC gobierna en municipios donde está aprobado su uso, y ha añadido que cuando gobernaban en la Generalitat la policía catalana también disponía de estos dispositivos conductores de energía.

Al preguntársele por negociaciones sobre esto con Junts, que retiró su apoyo sobre esta iniciativa hace unos meses, Collboni ha pedido prudencia y ha confiado en que la dirección del grupo tome una decisión positiva.

TRÁFICO DE DROGAS Y ARMAS

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de reforzar la actividad policial (especialmente de Mossos y fuerzas y cuerpos del Estado) y en incrementar las penas de cárcel relacionadas con el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas.

"España sigue siendo un lugar barato donde traficar con drogas o tener armas de fuego. Esto no puede ser. Nos sumamos a las palabras que pronunció la consellera de Interior. Ni se puede normalizar la tenencia de armas ni se puede banalizar el consumo de drogas", ha afirmado.

Por eso ha instado a la Generalitat y al Estado a trabajar dentro de sus competencias para abordar este problema, que se debe "afrontar", especialmente tras los últimos sucesos en Barcelona.