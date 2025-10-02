Collboni exige a Israel liberar "inmediatamente" a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, exige a Israel que todos los miembros de la Global Sumud Flotilla, que este miércoles por la noche fue abordada por tropas israelíes, sean "liberados inmediatamente" y que se respete su integridad física, cumpliendo con el derecho internacional.

En una declaración institucional este jueves, el alcalde ha hecho un llamamiento a "todas las capitales europeas y mundiales" a sumarse a la reivindicación, así como a la Unión Europea y la ONU para que empleen todos los mecanismos multilaterales posibles para proteger a los miembros de la Flotilla.

Ha asegurado que está en contacto con la Generalitat y el Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien ha ofrecido "toda la fuerza y toda la voz de Barcelona" para colaborar en la liberación de los tripulantes de la Flotilla retenidos por Israel.

