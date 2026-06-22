Collboni felicita a Martí (Junts) tras las primarias y recuerda que "aún queda un año de mandato"

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha felicitado al nuevo candidato de Junts a las elecciones municipales de 2027, Jordi Martí, tras vencer en las primarias de su partido, y ha recordado que "aún queda un año de mandato".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios al preguntársele por Martí, en un acto este lunes, y el alcalde espera que el final del proceso de primarias ayude "a todo el mundo a centrarse en la ciudad" ya que, ha avisado, quedan muchas cosas que hacer.

"Siempre he dicho que haré de alcalde hasta el último día, y a mi lo que me preocupa es tirar hacia adelante los proyectos", ha señalado Collboni, que ha apuntado que una vez llegue la campaña electoral ya habrá tiempo de hablar de propuestas.