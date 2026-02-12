Collboni informa de 2 heridos graves y 3 leves en Barcelona por el temporal de viento

Varias ramas arrancadas por el viento en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha informado de 2 heridos graves y 3 leves en la capital catalana a causa del temporal de viento de este jueves; los graves han sido provocados por la caída de cascotes y de una farola.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (Cecor), junto a la primera teniente de alcalde, Laia Bonet; el jefe de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, y el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez.

Pese a los 5 heridos, Collboni ha remarcado que la ciudadanía está siguiendo las recomendaciones que hicieron la tarde de este miércoles y que está teniendo una actitud "cívica y colaborativa en una situación excepcional grave".

Ha señalado que se han registrado rachas de viento de 105 kilómetros por hora en el Puerto de Barcelona y de 86 en el barrio del Raval, y que por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y se mantienen las recomendaciones que están vigentes hasta las 20 horas de este jueves.

Además, ha recalcado que no tomarán ninguna nueva decisión hasta que la Generalitat la tome, aunque se estén cumpliendo las previsiones meteorológicas y el viento ya esté disminuyendo.

Con todo, ha avanzado que el comité de emergencias se volverá a reunir a les 15 horas y será entonces cuando anuncien si hay algún cambio en sus recomendaciones y restricciones.

MENOS TRÁFICO Y MENOS USUARIOS DE METRO

Bonet ha detallado que el Metro de Barcelona ha registrado un 44% menos de validaciones respecto a lo habitual hasta el mediodía de este jueves y que ha funcionado con "total normalidad".

"La ciudad ha respondido ante las recomendaciones de movilidad y han evitado desplazamientos innecesarios y ha tenido un impacto en la reducción del uso del transporte público", ha expresado.

Por su parte, Velázquez ha apuntado que, en cuanto a la movilidad de tráfico, ha habido un descenso "significativo" del 30%, un hecho que ha provocado que haya poca incidencia en la seguridad viaria.

672 PETICIONES A BOMBEROS

Massagué ha explicado que han recibido 672 peticiones por el episodio de viento y de las cuales han atendido 169, aunque algunas de ellas aún están en fase de respuesta.

"Hemos priorizado la entrada de los servicios allí donde había personas implicadas y mantendremos la capacidad de respuesta en todos los servicios, aunque el viento ya comience a ir a la baja", ha sostenido.