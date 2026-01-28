Collboni intentará viajar a Palestina antes de verano para presentar la iniciativa Distrito 11

Collboni en la recepción a los artistas palestinos que actuarán en el Concert-Manifest X Palestina - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avanzado este miércoles que intentará viajar a Palestina antes de verano para presentar personalmente la iniciativa del Distrito 11, después de que este agosto el gobierno israelí vetase su entrada cuando intentaba realizar una visita a Jerusalén y Cisjordania.

Lo ha explicado en la recepción institucional a los artistas palestinos que participarán en el Concert-Manifest x Palestina que se celebrará este jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en un acto junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

"Espero que sea posible", ha señalado Collboni, que ha reivindicado la trascendencia de lo que dice y hace Barcelona a nivel internacional, y que ha asegurado que seguirá posicionándose al servicio de la paz, la cooperación y la existencia del Estado y el pueblo de Palestina.