Collboni y Klitchko renuevan el acuerdo de colaboración entre Barcelona y Kiev

Collboni y Klitchko, este jueves en Kiev - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el de Kiev, Vitalyi Klitchko, han renovado el acuerdo de colaboración entre ambas ciudades, en el marco de la visita del primer edil de la capital catalana a la capital ucraniana.

En su llegada a Kiev, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Collboni ha asegurado que pese a las agresiones de Rusia, "no se está alterando la vida cotidiana" de la ciudad y que sus instituciones siguen funcionando.

"La ciudadanía de Kiev está demostrando su capacidad de resistencia y de resiliencia ante el intento del agresor de alterar la vida cotidiana, el funcionamiento de las instituciones, de las escuelas o de los hospitales", ha remarcado el alcalde.

Asimismo, ha subrayado el papel de Barcelona como garante de la paz a nivel Europeo, recordando la Guerra de Sarajevo, donde inició su viaje: "Entonces decidimos que ninguna ciudad europea que sea atacaba debe ser obviada y olvidada, y hoy lo reafirmamos".

ACUERDO

El acuerdo renovado este jueves incluye las acciones de intercambio que ya se están desarrollando, así como nuevas iniciativas que se concretarán en proyectos específicos de resiliencia energética, accesibilidad, desarrollo urbano, educación, salud, arte, cultura, transporte y seguridad pública.

Desde 2023, Kiev es considerada una "ciudad prioritaria" en el programa de subvenciones de Barcelona, destinado a las ONG, por lo que ambas ciudades mantendrán el contacto entre sus organizaciones y la sociedad civil para impulsar proyectos conjuntos.

Justo después de la renovación del acuerdo, Collboni ha encabezado la entrega del material y vehículos de Bombers de Barcelona, concretamente del último convoy enviado desde la capital catalana.