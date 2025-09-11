Collboni lamenta que hay "hostilidad" al uso del catalán, que ve como lengua de unión

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la ofrenda en el monumento de Rafael Casanova - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado que en Catalunya se sufre "incomprensión y, a veces, hostilidad" por el uso del catalán, que él ve como lengua de unión y de futuro.

Lo ha dicho en una declaración a los medios tras la tradicional ofrenda floral de la corporación municipal al monumento de Rafael Casanova, en la que ha defendido el uso social y también en la escuela del catalán.

También ha reivindicado el papel de Barcelona como capital de Catalunya: "Esta capitalidad del país tiene, sobre todo, una vertiente cultural de identidad, pero también económica, es lo que hace fuerte a la nación y al conjunto del pueblo de Catalunya.