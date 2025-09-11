Collboni lamenta que hay "hostilidad" al uso del catalán, que ve como lengua de unión

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la ofrenda en el monumento de Rafael Casanova
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la ofrenda en el monumento de Rafael Casanova - EUROPA PRESS
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 9:46

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado que en Catalunya se sufre "incomprensión y, a veces, hostilidad" por el uso del catalán, que él ve como lengua de unión y de futuro.

Lo ha dicho en una declaración a los medios tras la tradicional ofrenda floral de la corporación municipal al monumento de Rafael Casanova, en la que ha defendido el uso social y también en la escuela del catalán.

También ha reivindicado el papel de Barcelona como capital de Catalunya: "Esta capitalidad del país tiene, sobre todo, una vertiente cultural de identidad, pero también económica, es lo que hace fuerte a la nación y al conjunto del pueblo de Catalunya.

