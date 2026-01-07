Collboni, Larrossa, Salellas y Viñuales llaman a participar en la Marató de Donants de Sang 2026

Jaume Collboni en rueda de prensa este miércoles para presentar la Marató de Donants de Sang de Catalunya. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Lleida, Fèlix Larrossa; el de Girona, Lluc Salellas; y el de Tarragona, Rubén Viñuales, han llamado este miércoles a participar en la Marató de Donants de Sang 2026 que se celebrará de los días 8 al 17 de enero en toda Catalunya.

Lo han dicho en una rueda de prensa en la que Collboni ha participado de forma presencial junto a la presidenta del Banc de Sang, Anna Millán, y la concejal de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva; mientras que Larrossa, Salellas y Viñuales han intervenido de forma telemática.

Collboni ha remarcado que donar sangre "crea un vínculo entre las personas que nos hace más fuertes y nos une como sociedad", a la vez que ha apuntado que todos pueden ser potenciales donantes y receptores.

Desde Lleida, Larrossa ha valorado el trabajo de todos los profesionales que hacen posible la maratón y ha reiterado el ánimo a la gente que participe activamente en una acción "solidaria con un resultado enorme".

En su intervención, Salellas ha subrayado que desde las instituciones deben priorizar "discursos que tienen que ver con la comunidad y todo aquello que no reconoce como iguales y no como diferentes como algunos quieren plantear".

Por último, Viñuales ha resaltado la importancia que la primera rueda de prensa del año sea conjunta entre los 4 alcaldes de las capitales de provincia catalanas y "por un tema humanista y que incluye un acto altruista".

10.000 DONACIONES

Millán ha explicado que el objetivo de esta maratón es superar las 10.000 donaciones de sangre para recuperar las reservas de los hospitales, que por Navidad se han reducido un 20%.

"Las vacaciones provocan que las reservas bajen en un 20% y además este año tenemos que sumar la epidemia de la gripe que nos lo ha dificultado aún más", ha expresado.

Ha señalado que en 2026 más de 70.000 personas necesitarán alguna transfusión de sangre y que para ello se necesitan más de 230.000 donaciones para cubrir estas necesidades, cifra que se ha mantenido los últimos años.

Es por ello que ha hecho un especial llamamiento a la gente joven para que done porque el perfil del donante es una mujer de 45 años y la mitad de los donantes tienen entre 45 y 70 años.

Por último, ha añadido que la campaña de este año lleva el lema de 'El vincle que ens fa immensos' y que llegará a 82 municipios de Catalunya, contando con 101 puntos en los que donar.

EDIFICIOS Y FUENTES EN BARCELONA

Por otra parte, Collboni ha detallado que la maratón comenzará en el recinto modernista de Sant Pau y que "por primera vez" tendrá un marcador de donantes.

Ha comentado que más de 50 edificios de la ciudad y 53 fuentes se iluminarán de rojo para contribuir al llamamiento de la maratón de donantes, como la Sagrada Familia, el Tibidabo o la Generalitat.