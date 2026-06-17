Collboni liga Barcelona al Mediterráneo, "uno de los puntales" de Europa para mantener poder global

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha conectado este miércoles Barcelona con el Mediterráneo, una región que ve como "uno de los puntales" de Europa para mantener el poder global, y ha ligado el futuro de la región al diálogo, el multilateralismo y la defensa de la democracia.

"Si el Mediterráneo quiere tener voz propia, las ciudades mediterráneas la vamos a tener que ejercer y la vamos a ejercer. Porque las ciudades mediterráneas somos la infraestructura concreta donde la estabilidad y la prosperidad europea se construye o se pierde", ha dicho en la primera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra de este miércoles al viernes en Barcelona.

Ha asegurado que no habrá autonomía estratégica europea sin un Mediterráneo "estable, conectado y próspero", apoyándose en la energía que impulsará la transición ecológica en el continente, las rutas comerciales que conectan con Asia, África y América Latina y tener uno de los principales corredores migratorios.

"En el mundo internacional que vivimos, con la polarización, el aumento de la conflictividad bélica, el lenguaje del odio y del enfrentamiento, tiene más sentido, más fuerza y contenido que nunca ponernos de la banda de la historia que busca diálogo, puentes, resolución de conflictos, democracia, respeto y dignidad de los derechos humanos".

Collboni ha señalado que Barcelona es la ciudad donde el Mediterráneo "se piensa a sí mismo", que es el punto de encuentro y una capital para dialogar, y lo ha argumentado en que la sede de la Unión por el Mediterráneo se ubica en la capital catalana.

PROYECCIÓN Y FUTURO DE BARCELONA

Ha ejemplificado en la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Família la capacidad de proyección de Barcelona al mundo y ha sostenido que Barcelona "quiere mirar al futuro ejerciendo" como ciudad mediterránea.

Ha celebrado el acuerdo con el Gobierno por la cesión a Barcelona de 62,8 hectáreas del litoral barcelonés, que permite "recuperar el dominio" sobre el espacio, y el nuevo sector económico que considera que es la economía azul.

"Hace sólo seis años, justo saliendo de la pandemia, decidimos hacer un esfuerzo de diversificación de la economía de valor en la ciudad, que desarrollara esos ámbitos de crecimiento económico que le son propios a la ciudad de Barcelona o que son consustanciales a la propia ciudad de Barcelona. Y éste es el mar, y el Mediterráneo".

El alcalde ha apuntado que Barcelona concentra infraestructuras, empresas, talento, inversión y asientos de organismos internacionales: "Barcelona ha pasado de mirar hacia el mar a construir una economía del mar".

LLUÏSA MORET

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha pedido tener "una mirada de proximidad" ante los retos de la región y ha tachado de urgente que se produzcan cambios estructurales para recuperar la centralidad, la prioridad y la proyección del Mediterráneo en el mundo.

Ha remarcado que los dos ejes de actuación de la Diputación se fijan en la cohesión social y la equidad territorial, y ha incidido en la utilidad social de espacios como el Foro para generar esperanza, vínculos, alianzas, compromisos comunes y construcción colectiva compartida.

Ha insistido en "tener presentes" las realidades locales para generar igualdad de oportunidades.

CORONAS (FUNDACIÓN LA CAIXA)

El director general de Fundación La Caixa, Josep Maria Coronas, ha afirmado que el progreso del Mediterráneo pasa por el avance económico y social de la región, de la cual considera que hay una "memoria compartida".

Ha expresado que el Mediterráneo conserva una "gran" capacidad para crear esperanza y que la región transforma la diversidad en cultura.