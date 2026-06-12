Collboni y Navarro (CZFB) desencallan la torre pública de Glòries que tendrá 120 pisos públicos

Collboni y Navarro durante la presentación del protocolo para levantar la nueva torre pública de Glòries. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, han firmado un protocolo para impulsar la nueva torre pública en Glòries, que se ubicará entre el centro comercial y la Torre Glòries y que tendrá 120 pisos públicos, un proyecto conocido anteriormente como el proyecto 'Torre Ona'.

En rueda de prensa este viernes han explicado que el CZFB asumirá el coste de las obras, en una operación que rondará los 90 millones de euros y que en otoño de este año convocarán el concurso público para adjudicar los trabajos.

La actuación prevé un techo mínimo de 35.000 metros cuadrados en la que se distribuirán los usos que incluyen 10.000 metros cuadrados para vivienda protegida, 20.000 para oficinas públicas y 5.000 para equipamientos comunitarios, en un solar de 5.600 metros cuadrados.

Collboni ha detallado que se prevé que haya 120 viviendas públicas y que los equipamientos para el barrio del Clot y el Camp de l'Arpa serán en un principio una biblioteca, un polideportivo y un auditorio, pero que no son definitivos porque lo hablarán con las entidades y asociaciones de vecinos de la zona.

ANTIGUA 'TORRE ONA'

El proyecto, que fue conocido como 'Torre Ona' en sus inicios, se recupera después de 25 años encallado y sobre el que Collboni ha afirmado que "es un paso relevante" porque han encontrado financiación para llevarlo a cabo y no repetir anuncios de iniciativas sin asegurar su futuro.

Pese a que el proyecto original preveía una gran torre, el alcalde ha asegurado que no será así, sino que habrá más de un edificio para diferenciar los usos de cada uno, aunque no ha concretado cuántos serán, ya que dependerá de las propuestas del concurso de arquitectos.

Ha destacado que la forma de acelerar el proyecto es que el CZFB avance el dinero y así no tengan que restarlo del presupuesto municipal y comenzar antes las obras.

De esta forma, el calendario previsto es que en 2027 se redacten los proyectos ejecutivos, una vez adjudicado el concurso, y que las obras comiencen a finales del 2028, con la voluntad de que la vivienda sea la primera en levantarse, según ha remarcado Collboni.

NAVARRO

Navarro ha remarcado que desde el consorcio tienen el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y que para hacerlo "la alianza con el Ayuntamiento es fundamental".

"El alcalde nos aprieta en el mejor sentido de la palabra porque tiene la ciudad en la cabeza. Hacemos dibujos y proyectos muy bonitos, pero no tienen financiación ni horizonte en el tiempo y al final no suceden. Lo que expresa la utilidad de las instituciones es que se conviertan en realidad y hoy expresamos esto, que un proyecto antiguo se convierta en real", ha sostenido.

Ha añadido que el CZFB tendrá un doble retorno, siendo el primero el de la inversión que se irá recuperando con el paso de los años, aunque no ha concretado cómo y durante cuánto tiempo, y el segundo será el social que engloba el proyecto.

RESIDENCIA

Por otra parte, Collboni ha aprovechado para anunciar que, en el marco de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, han acordado que el Govern les traspase la financiación para que el consistorio construya una residencia de ancianos en el mismo ámbito de Glòries.

"Gracias a la aprobación de los presupuestos habrá una residencia de 100 plazas que pondremos en la lista para comenzar a levantarla en los próximos años", ha expuesto, tras asegurar que lo hacen de esta forma para acelerar su puesta a punto, aunque la gestión vaya a cargo del Govern.

Además, ha avanzado que también reformarán la Farinera del Clot con una aportación de un millón de euros.