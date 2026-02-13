Collboni y Parlon lamentan la muerte de una trabajadora en Barcelona este viernes por el viento

El alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el t.alcalde Albert Batlle, el director general de Mossos Josep Lluís Trapero, durante una reunión de la Junta Local de Seguridad, a 13 de febrero de 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, han lamentado la muerte de una trabajadora de 46 años de una empresa del polígono del Bon Pastor de la capital catalana que ha fallecido este viernes en el Hospital Vall d'Hebron, donde ingresó este jueves después de que le cayera parte del tejado por efectos del temporal de viento.

En rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad de Barcelona este viernes, el alcalde y la consellera también han trasladado su apoyo a las seis personas que siguen hospitalizadas, de las cuales 1 está en estado crítico, 3 en estado grave y 2 menos graves, según los datos facilitados por la conselleria de Salud.

Collboni ha puesto en valor el conjunto de medidas que adoptó la Generalitat, concretamente la conselleria de Interior, y ha agradecido la capacidad de haber implantado ciertas restricciones que ha permitido dar respuesta a la situación de emergencia.

Por su parte, Parlon ha señalado que este jueves fue "un día muy complicado" respecto a la gestión de los servicios de emergencia y ha apuntado que, en algunos momentos, se superó el número de 3.500 servicios simultáneos por parte de Bombers de la Generalitat y Bombers de Barcelona.

Asimismo, ha subrayado que las medidas de prevención permitieron reducir el riesgo y evitar que "hubiera un incremento de las incidencias y de los daños personales".

Respecto al episodio de viento que se espera en Catalunya durante este fin de semana, durante las celebraciones de Carnaval, Parlon ha apuntado a la adaptación de las actividades en exteriores donde las ráfagas de viento "puedan ser elevadas", de la misma manera que se adaptaron las cabalgatas de Reyes por la meteorología.