Collboni pone el Ayuntamiento de Barcelona a disposición de las zonas afectadas por el accidente

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto el Ayuntamiento de la capital catalana a disposición de los ayuntamientos y territorios afectados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) de este miércoles y ha mandado su apoyo y consuelo a las familias de las víctimas.

"Consternados por el accidente ferroviario en Toledo. Estamos en permanente contacto y pendientes de las actualizaciones oficiales", ha expuesto en una publicación en 'Instagram' recogida por Europa Press.

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido toda la agenda política prevista a causa del siniestro.