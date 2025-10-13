Collboni pone a disposición de la Generalitat el apoyo de Barcelona por la dana Alice

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha puesto a disposición del Govern de la Generalitat el apoyo de la capital catalana para combatir los daños de la dana Alice en su paso por el sur de Catalunya.

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que prestarán al dispositivo del Govern los efectivos que la Conselleria de Interior estime necesarios para ayudar a los municipios afectados y que, de este modo, se pueda "restablecer la normalidad lo más pronto posible".

Collboni ha explicado que una vez se presenten los requerimientos, está previsto que los servicios de emergencia barceloneses suplan a los efectivos de la Generalitat ahora desplegados en la ciudad para que se puedan destinar a la provincia de Tarragona, si bien también se contempla la posibilidad de trasladar algunas unidades.