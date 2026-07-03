Collboni promete un 50% más de oferta del Bicing el próximo mandato y llegar a las 12.000 bicis

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hace balance de la acción del gobierno municipal de los primeros dos años de mandato, a 21 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que aumentará un 50% la oferta del Bicing en el próximo mandato hasta llegar a las 12.000 bicicletas y con estaciones nuevas.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que concretarán el plan después del verano, pero consideran que es un servicio que debe reforzarse dada su alta demanda y teniendo en cuenta que es "el tercer medio de transporte público de la ciudad, después del metro y del autobús".

Con 170.000 personas abonadas, en este mandato se ha reforzado el servicio con 1.000 bicis más, hasta las 8.000 unidades --5.000 eléctricas y 3.000 mecánicas--, y quiere acabar el mandato con 593 estaciones, 54 más que en 2023.

Barcelona cuenta con 270 kilómetros de carriles bicis y Collboni también ha avanzado que quieren hacer más y que se utilicen: "Y para que se utilicen debe haber más oferta de bicicleta pública. También anunciaremos una ampliación de los carriles en el mandato que viene".

Aunque no ha concretado dónde se harán, sí ha dejado claro que los carriles bici ya construidos se mantendrán, entre los cuales el de Via Augusta.

Tras lamentar el incivismo que se producen en algunos casos, ha insistido en su voluntad de eliminar las más de 3.000 bicis de 'sharing' de empresas privadas porque "el índice de indisciplina era muy alto y el 90% que las usaban no eran locales".

Por contra, sí quieren promover las empresas de alquiler de bicicletas que tienen local y registro, en la que se deben devolver "y no dejarlas tiradas por la calle".

TURISMO

En turismo, ha explicado que las reservas hoteleras están igual o un poco por debajo de las del año pasado, además de asegurar que han puesto límites a la capacidad turística de la ciudad como la decisión de eliminar los pisos turísticos en noviembre de 2028: "Es una decisión tomada y consistirá en no renovar estas licencias".

"Cuando prohibamos los pisos turísticos en 2028, esto significa que 10.000 pisos pasarán a tener un uso residencial. 10.000 pisos es lo que tarda la ciudad 10 años a construir", ha especificado al preguntársele también por las dificultades de acceder a una vivienda en la capital catalana.

Según Collboni, en este mandato entregarán 3.000 viviendas y en el próximo se prevén 6.000 más en zonas como el barrio de La Marina y en La Sagrera, y ha destacado también la congelación de los precios del alquiler.

TIENDAS 24 HORAS

Pese a admitir que ha habido una proliferación excesiva de las tiendas 24 horas en la última década, ha expuesto que ahora no se pueden abrir porque se suspendió la concesión de licencias pero "estas cosas pasan porque en este país hay libertad de establecimiento".

Además de reclamar una revisión de la legislación sobre esta cuestión, ha concretado que el consumidor general de estos establecimientos son visitantes que residen en apartamentos turísticos, con lo que su prohibición en 2028 cree que impactará también en el cierre de estas tiendas.

ESTATUAS

En el marco de un 'plan de monumentalización' de Barcelona, ha precisado que instalarán un monumento en homenaje a Ildefons Cerdà en la plaza Universitat, y que ha han lanzado un concurso internacional para la construcción de otro en homenaje a Freddy Mercury y Montserrat Caballé, que se ubicará en el parque de les Glòries.

A propuesta de Pimec, el alcalde ha explicado que tiene previsto un monumento en homenaje al emprendimiento, y que habrá un espacio de reconocimiento y de memoria de Floquet de Neu (Copito de Nieve) en el nuevo zoo que se está construyendo.