El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto de la Diada de la Guardia Urbana 2026 celebrada este martes en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la función "esencial" de la Guardia Urbana de Barcelona en la cotidianidad de la ciudad, y ha destacado que protegen la vida colectiva, las calles y las plazas.

Así lo ha expresado este martes durante el acto de la Diada de la Guardia Urbana 2026 celebrada en Barcelona, en el que se han entregado 281 medallas y placas de reconocimiento a personas y colectivos y 83 homenajes a agentes jubilados, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Collboni ha recordado que "ya hace cerca de 3 años que bajan los delitos" en Barcelona, con 27.000 delitos menos cometidos en el primer semestre de 2026 respecto a las cifras de 2023, lo que ha atribuido al trabajo continuado, constante y profundo de la Guardia Urbana contra la delincuencia en la ciudad.

También ha puesto en valor el trabajo conjunto de administraciones, cuerpos policiales, judicatura y fiscalía, que ha afirmado que están levantando "un muro de contención contra el delito".

El Ayuntamiento ha destacado las distinciones entregadas relacionadas con el tráfico de drogas, la posesión ilegal de armas o las agresiones sexuales, así como el reconocimiento colectivo a la Guardia Urbana, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra por los operativos conjuntos relacionados con las redes de tráfico de seres humanos y de drogas y la explotación sexual.