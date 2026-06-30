Collboni reivindica la "inquietud" histórica de la ciudad por los 40 años de 'Barcelona Metròpolis'

Collboni durante su intervención en el acto de conmemoración de los 40 años de 'Barcelona Metròpolis'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la "inquietud innovadora que ha tenido la ciudad desde el inicio de la etapa democrática para elegir cómo quiere vivirse a sí misma".

Lo ha dicho durante la conmemoración de los 40 años de la revista 'Barcelona Metròpolis', en un acto celebrado este martes en 'El Born. Museu d'Història de Barcelona' y al que han asistido la actual directora de la revista, Milagros Pérez Oliva, la arquitecta jefa de la ciudad, Maria Buhigas, y concejales del pleno municipal.

Collboni ha recordado que en los inicios de la revista se veía las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) como el lugar en el que la ciudad perdía la frontera y que "hoy en día es el nuevo centro del debate metropolitano", como muestra de la evolución de la capital catalana.

Ha incidido que los 3 retos más importantes de la ciudad son la vivienda, el cambio climático y la movilidad, con lo que ha apuntado que pondrán sombra "por primera vez" en zona emblemáticas, como el propio Born o el Portal de l'Àngel para combatir el calor, mientras que en movilidad ha señalado que la puesta en marcha de la estación de La Sagrera cambiará la ciudad.

También ha remarcado la calidad de los escritores que han pasado por la revista a lo largo de su historia, como Lluís Permanyer, Manuel Vázquez Montalbán o Federico Fellini, los cuales demuestran la "ambición intelectual" de la publicación, a la vez que ha manifestado el compromiso de mantenerla en el futuro.

NUEVO DISEÑO

Coincidiendo con 4 décadas de vida, la revista ha iniciado una nueva etapa bajo el subtítulo 'Trimestral de pensament i ciutat' que se materializa en una "renovación profunda tanto de su diseño y formato físico como en su lugar web con la voluntad de ofrecer una distribución de contenidos más flexible, dinámica y alineada con las tendencias actuales".

Además, el Ayuntamiento ha conmemorado la efeméride con la publicación de un número especial y del libro 'Trames de Barcelona Metròpolis', un texto que recupera una selección de los artículos "más representativos" publicados desde su fundación.

Por su parte, el número especial se titula 'La ciutat, davant el seu futur', en el que 8 expertos "trazan desde diferentes disciplinas los caminos que han de conducir a la ciudad hacia un horizonte más equitativo, próspero y saludable".