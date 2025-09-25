Collboni se reunirá con António Costa (CE) el martes en Bruselas para hablar de vivienda

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará a Bruselas el 30 de septiembre para reunirse con el presidente del Consejo Europeo (CE), António Costa, y trasladarle las necesidades y demandas sobre vivienda que tienen las grandes ciudades europeas en el marco de la iniciativa 'Mayors for Housing', que lidera la capital catalana.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha explicado que el encuentro servirá para preparar la sesión del CE del 23 de octubre en la que se debatirá "por primera vez" la problemática de la vivienda en el continente.

Collboni lo hará acompañado de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; el alcalde de Atenas, Haris Doukas; y el de Dublín, Ray McAdam, como representantes de las 16 ciudades que forman parte de 'Mayors for Housing', además de la comisionada de Asuntos Europeos del consistorio, Mar Jiménez.

El Ayuntamiento ha señalado que la reunión es iniciativa de Costa: "Esta acción confirma la intención de las instituciones europeas de abordar la crisis de vivienda, tal y como afirmó la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la UE en el que remachó que las soluciones a los problemas de Europa deben anclarse en las realidades locales".

Además, el 29 de septiembre, el cuarto teniente de alcalde de Economía y Vivienda del Ayuntamiento, Jordi Valls, participará en Copenhague junto a Jiménez en el principal acto de vivienda asequible que organiza Dinamarca en el marco de las actividades de la Presidencia danesa del Consejo de la UE.