Collboni suspende la ZBE 'sine die' y amplía a 24 los informadores en estaciones de Rodalies

Barcelona suspende la ZBE 'sine die' hasta que se resuelva la crisis de Rodalies. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmado este martes un decreto para suspender la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 'sine die' hasta que se normalice la situación ferroviaria y ha ampliado a 24 el dispositivo de informadores en las estaciones de Rodalies de la ciudad para atender a los afectados por las incidencias.

Collboni ha asegurado que la situación es "inaceptable" y que mantienne las medidas extraordinarias que desplegadas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

"Hemos tomado dos decisiones: mantener y aumentar el número de informadores que teníamos desplegados en 10 estaciones de la ciudad y, a petición de la Generalitat, firmar un decreto para prorrogar 'sine die' la excepción de la ZBE", ha expresado.

Ha añadido que son medidas "excepcionales, pero necesarias" en una situación que ha pedido que se reduzca y vuelva a la normalidad lo antes posible, ya que cree que es insostenible para muchos usuarios del área metropolitana.

Ha apuntado que el Metro y los autobuses están funcionando con normalidad y absorbiendo el aumento de demanda, y ha recordado que mantiene la comisión de Movilidad que se constituyó al inicio de la crisis y "que se reúne cada mañana para hacer seguimiento de las incidencias y coordinarse con la Generalitat cada vez que hay un cambio significativo" que afecte a la ciudad.