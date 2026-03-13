Collboni en Tarragona: "Catalunya necesita dos grandes áreas metropolitanas"

El alcalde de Barcelona firma el libro de honor de Tarragona. - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado que "Catalunya necesita no solo una gran área metropolitana, necesita dos grandes áreas metropolitanas" para dar respuesta a temas como la vivienda y el transporte público.

Lo ha dicho durante su visita oficial en Tarragona este viernes por la tarde, donde ha recordado que han pasado 20 años tras la última visita institucional de un primer edil de Barcelona al consistorio tarraconense.

Collboni ha definido el encuentro como un modo de "reconocer" algunas de las acciones que para él está llevando a cabo su homólogo socialista en Tarragona como la recuperación de la identidad histórica de la ciudad, proyectos de desarrollo para el territorio y la colaboración entre ciudades del Camp de Tarragona.

En este sentido, ha situado la futura área metropolitana de Tarragona como un "proyecto imprescindible de cooperación territorial".

"Es imprescindible entender que Catalunya es también una red de ciudades", por lo que ha instado literalmente a articular de forma inteligente la cooperación entre ayuntamientos, que a su juicio, son los que despliegan las políticas que afectan a la ciudadanía.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado también la recuperación de las relaciones institucionales entre ambas ciudades: "20 años son muchos años. Esto es una muestra inequívoca de esta voluntad de cooperación".

A LA ESPERA DEL TOUR

En este sentido, ambos han recordado que Tarragona y Barcelona comparten este 2026 la acogida de parte de la 113a edición del Tour de Francia: mientras que la capital catalana será la sede del Grand Départ, Tarragona verá la salida de la segunda etapa, que finalizará también en Barcelona.

"Que el Tour empiece la segunda etapa en Tarragona no sería posible sin el alcalde Collboni", ha destacado Viñuales, que se ha referido también al trabajo del concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, para la acogida del evento deportivo en Tarragona.