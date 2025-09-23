Collboni tiene un "plan" para instalar 1.000 cámaras de videovigilancia en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC, a 21 de septiembre de 2025, en Gavà, Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este martes que el consistorio dispone de un "plan" para instalar 1.000 cámaras de videovigilancia en Barcelona.

En una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, el primer edil ha señalado que el objetivo es instalarlas en, textualmente, las zonas más críticas de la ciudad: "Empezando por la zona del litoral y algunas áreas de Ciutat Vella".

Esta cifra dobla la previsión que en junio hizo el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, quien subrayó la voluntad de instalar 500 cámaras en puntos de alta concentración de personas y en los que se detectaba mayor actividad delictiva.

Collboni ha señalado que ya están en trámite 500 cámaras para ser instaladas antes que acabe su mandato en 2027 y ha asegurado que la implementación de las cámaras se hace bajo el paraguas del garantismo legal y la protección de derechos, dado que estas deben ser autorizadas "directamente" por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)".

Ha asegurado que le ha transmitido al presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, "cuál era la filosofía de esta política de prevención", y ha defendido que Barcelona está, según él, muy abajo en el número de cámaras de la media europea.