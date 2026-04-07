La Col·leció Forvm de fotografía se incorporará al Museu d'Art Modern de Tarragona - GOVERN

TARRAGONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Col·lecció Forvm de fotografía, adquirida por la Generalitat, ha quedado depositada en el archivo de la Diputación de Tarragona hasta su traslado definitivo al Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT), una vez se acondicionen los espacios para acogerla.

Las casi 1.700 fotografías, captadas por 311 autores a partir de los años 50 del siglo XX, han llegado este martes al archivo de la Diputació de Tarragona, en La Canonja, donde permanecerán en condiciones de conservación y seguridad, informa este martes la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Una selección de 200 obras se expondrán a partir de este verano y hasta principios de 2027 en el MAMT, dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de este museo.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha celebrado el acuerdo para la preservación y difusión de la colección a la que llegó con la Diputación de Tarragona: "Queremos que el nuevo MAMT sea un referente cultural del país", ha dicho.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que la Col·lecció Forvm es "una de las mejores colecciones privadas a escala nacional, estatal e internacional", que ahora toma una dimensión pública con su depósito en la institución.

COLECCIÓN

La colección tiene sus orígenes en la antigua Galería Forvm, creada en Tarragona en 1981 por Chantal Grande y David Balsells, e incluye obras de autores como Colita, América Sánchez, Joan Fontcuberta, Joan Colom, Agustí Centelles, Oriol Maspons, Jorge Ribalta, Ouka Leele, Francesc Català-Roca, Humberto Rivas o Eulàlia Valldosera, entre otros.

Incluye mayoritariamente fotografía catalana a partir de los años 50, que permite seguir la trayectoria de los fotógrafos más importantes, tanto nacionales como internacionales, desde los años 70 y 80 hasta la actualidad.

Sobre el nuevo MAMT, este 2026 se comenzará a redactar el plan museológico y el proyecto participativo para este plan: en la actualidad se está trabajando en la licitación de este plan y una vez los trabajos hayan comenzado, también se licitará el plan de usos, y estará listo antes de junio de 2027.