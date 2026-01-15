El Col·lectiu Primer d'Octubre pide a ERC una consulta sobre el apoyo a Illa tras la financiación

Miembros del Col·lectiu Primer d'Octubre de ERC - COL·LECTIU PRIMER D'OCTUBRE

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, formado por militantes críticos de ERC, ha registrado este jueves un escrito con 174 firmas de militantes para pedir a la dirección del partido una consulta interna sobre si se debe mantener o retirar el apoyo al Govern de Salvador Illa tras el acuerdo de financiación.

En un comunicado, el colectivo ha criticado los "reiterados incumplimientos por parte del PSC-PSOE de los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura con ERC, especialmente en materia de soberanía fiscal y en la resolución del conflicto político".

Han subrayado que el reciente acuerdo de financiación "ni es singular ni se aproxima al concierto económico prometido", y han recordado que el acuerdo de investidura no era un acuerdo de legislatura y en su día obtuvo un 44,8% de votos en contra.