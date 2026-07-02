El Col·legi d'Economistes pide al Govern que ejecute los Presupuestos "con rigor"

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha celebrado la aprobación, este jueves, de los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y ha pedido al Govern que los ejecute "con rigor", en un comunicado este jueves.

La entidad ha subrayado que tener cuentas públicas es "un ejercicio de transparencia y de responsabilidad con la sociedad" y que son una herramienta fundamental para el funcionamiento de la administración.

Ha celebrado que se haya roto la dinámica de "funcionamiento difícil con presupuestos prorrogados", que ha añadido que ha provocado la pérdida de capacidad de gasto e inversión.

El decano del Col·legi, Carlos Puig de Travy, ha recordado que los Presupuestos "son la principal ley económica del país y el mecanismo que permite dar respuesta a las necesidades de los catalanes".

Ha añadido que permite "reforzar ámbitos clave como la salud y la educación", que ha dicho que son esenciales para el bienestar, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.