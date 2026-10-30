Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya pide un "pacto de Estado" que estabilice Adif

El decano del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya, Pere Calvet, en declaraciones a la prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Pere Calvet, ha pedido un "pacto de Estado" para dotar de estabilidad a Adif, regulando su presidencia por mandatos de 4 años para dar tiempo a que desarrollen su actividad.

"Durante los últimos 14 años (Adif) ha tenido 7 presidentes. Esto en cualquier empresa, sea de este sector o de cualquier otro, seguramente no aguantaría", ha sostenido en declaraciones a los medios sobre el accidente de tren en Urda (Toledo).

Al preguntársele por la formación de los operarios de control, ha sostenido que si los equipos de dirección tienen el suficiente tiempo dentro de la empresa, a largo plazo, seguramente se dotarán de "buenos equipos" para funcionar.

Respecto a la señalización, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que todos los sistemas que existen "son seguros", si bien ha apostillado que estos deben estar bien mantenidos.

"Nos hemos gastado mucho dinero en una infraestructura ferroviaria enorme que nos ha dado garantía de servicio desde el 1992, pero es verdad que el mantenimiento seguramente no ha sido el que tocaba", ha afirmado Calvet.

AVE MADRID-BARCELONA

Respecto a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en las que ha admitido la posibilidad de interrumpir la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona durante las obras de remodelación, Calvet ha apostado por implementar soluciones "intermedias".

"No sé si por la transcendencia y la ocupación que ha tenido durante estos años esta línea podemos permitirnos cerrarla completamente", ha defendido, y ha insistido en la opción de explorar otras vías.