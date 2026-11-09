El Col·legi de Metges de Girona lamenta el caso del médico detenido por presuntos tocamientos

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (Comg) lamenta "profundamente" el caso del médico detenido en una clínica privada de Girona a raíz de la denuncia de una paciente por presuntos tocamientos, ha informado en un comunicado este lunes.

El Comg ha anunciado que se pone a disposición de quien corresponda para poder activar los procedimientos internos para investigar lo sucedido y sancionar, si fuera pertinente, si bien aclara que, por ahora, no tiene constancia directa de los hechos más allá de lo publicado en los medios de comunicación ni ha recibido ninguna denuncia al respecto.

El Colegio recuerda que dispone de mecanismos para canalizar denuncias de la ciudadanía sobre posibles conductas contrarias a la deontología médica, que tiene potestad sancionadora (desde una amonestación hasta la inhabilitación profesional, según la gravedad de los hechos), y reitera su compromiso con el cumplimiento de las leyes y las normas deontológicas.

El médico, de 58 años, fue detenido por los Mossos d'Esquadra el pasado sábado, 7 de noviembre, después de que una paciente asegurase haber sufrido tocamientos, según avanzó el 'Diari de Girona', y constan otras dos previas (una de este año y otra de 2024) por hechos similares, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Este lunes, la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia acordó su libertad provisional, con la obligación de comparecer cuando sea requerido, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, en el que informa de que el juzgado se ha inhibido en favor de la sección de violencia sobre la mujer.